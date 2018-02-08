Москва, 8 февраля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Украина существует только потому, что её территориальную целостность гарантирует Россия, считает известный российский писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя обострение отношений между Украиной и Польшей.

Bestalex Захар Прилепин

«Самое главное, что надо знать украинцам: до тех пор, пока Россия является братом Украины, ваша украинская территориальная целостность и независимость вам гарантированы, — заявил он, обращаясь к украинским экспертам в студии. — Как только Россия отступит, вас раздербанят на части. И румыны, и венгры, и поляки, и турки слетятся, чтобы вас попилить. Мы вас бережем».

Кроме того, зашла речь и об Олимпиаде, на которой, как известно, российские спортсмены вынуждены выступать без права на использование символики РФ. По мнению Прилепина, «на любой следующей Олимпиаде к России будут те же самые претензии, что и теперь».

«Окончательного унижения России быть не может, дна нет, — констатировал он. — Они снова будут искать возможности, чтобы не допускать нас к Олимпиаде».

В качестве одного из вариантов ответных действий со стороны РФ Прилепин предложил создать коалицию с КНДР, провести с ней совместный парад и создать «интернационал недовольных» Америкой. По его мнению, недовольных в мире окажется колоссальное количество.

Напомним, что в феврале 2018 года в Польше принят ряд поправок в местное законодательство, которые предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Кроме того, запрещено использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши. Устанавливается уголовная ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах.