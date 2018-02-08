Ташкент, 8 февраля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Всемирный банк может помочь оценить экономическую эффективность и объем необходимых инвестиций для развития газоснабжения и газификации Узбекистана, сообщили 8 февраля в пресс-службе АО «Узбекнефтегаз».

Газ [Дарья Антонова ИА REGNUM

1 февраля состоялась встреча руководства узбекской холдинговой корпорации с представителями Всемирного банка.

Заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Улугбек Ашуров рассказал о планах корпорации в нефтегазовой отрасли страны. По его словам, компания планирует увеличить свое присутствие на международных рынках. Кроме этого, в отрасли ожидаются реформы.

Ашуров добавил, что в настоящее время разрабатывается генеральная схема газоснабжения и газификации Узбекистана. Представители Всемирного банка ответили, что готовы принять участие не только в оценке экономической эффективности и объеме инвестиций в рамках генеральной схемы, но и посодействовать в разработке тарифной политики.

Стороны договорились продолжить обсуждение на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января состоялась встреча между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. На переговорах было отмечено, что банк готов нарастить свое присутствие в регионе.