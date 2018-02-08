Уфа, 8 февраля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В Башкирии разгорается скандал в связи с заявлением, сделанным на заседании регионального совета по науке при главе республики. Завкафедрой психиатрии медуниверситета Владимир Юлдашев, говоря о недоношенных детях, высказал мнение, что «мы вторгаемся в божественные дела», в то время как в западных странах таким детям «отключают аппаратуру дыхания», пишет Proufu.ru.

Daniel Liporace Новорожденный

Завкафедрой вуза заявил, что «благодаря нашим технологиям, сейчас вынашиваем новорожденных весом 500−600 граммов, мы аплодируем коллегам», но предложил посмотреть на «обратную сторону», отмечается в публикации. По его словам, «детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии», «многие становятся инвалидами».

«Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов. Мы же из псевдогуманизма…», — приводит издание слова завкафедрой медвуза.

Педагога прервали коллеги, попросив прекратить трансляцию для прессы. Дальше обсуждение проходило за закрытыми дверями.

Отметим, по данным Росстата, в Башкирии в 2017 году родились 49 260 детей, что на 6448 меньше, чем было в 2016 году. Рождаемость упала на 11,6%. В возрасте до одного года умерли 344 ребёнка (в 2016 году — 339).