Новосибирск, 8 февраля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию намерен уделить внимание проблемам науки. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля в Новосибирске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина

По завершении заседания Владимир Путин поблагодарил его участников за поступившие предложения.

«Безусловно я использую это и в послании, которое сейчас готовится. Но не просто так, для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы», — сказал президент.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе заседания обсуждались основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что предположительной датой оглашения послания Владимира Путина к Федеральному собранию является 27 февраля.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что окончательного решения по дате пока не принято. «Когда президент определится по срокам, мы соответствующим образом информируем об этом», — сказал он.