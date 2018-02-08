Калуга, 8 февраля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Калужская область занимает лидирующие позиции в России по научным разработкам. Научными исследованиями и разработками в регионе занимаются 20 научно-исследовательских институтов и центров, четыре крупных научно-производственных объединения, семь вузов, а также промышленные предприятия, малый и средний бизнес. Среднесписочная численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, составляет около 15 тыс. человек. Среди них 326 докторов наук и 1280 кандидатов наук. Об этом 7 февраля заявили в Обнинске на торжественном мероприятий, посвященном Дню российской науки.

Admoblkaluga.ru День российской науки в Обнинске

Как заявили на встрече с учёными, приоритетным направлением для развития региона является расширение сотрудничества между научными организациями и предприятиями области в целях внедрения инновационных технологий в производственный процесс. В 2017 году учёные региона добились значительных результатов в разработке инновационных технологий и научно-технических решений. Из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 12,2 млн рублей на реализацию 32 проектов — победителей конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Приоритет отдавался проектам, имеющим фундаментальное и прикладное значение, направленным на импортозамещение и реализуемым на территории Калужской области.

Как отметил губернатор Анатолий Артамонов, Обнинск является инновационной столицей Калужского региона. Здесь находится Агентство инновационного и кластерного развития — организация, которая совместно с недавно созданным Агентством развития бизнеса должна содействовать предпринимательству, появлению большего количества желающих начать свой бизнес. В 2017 году в Обнинске началась реализация Стратегии социально-экономического развития Обнинска как наукограда до 2025 года. Её основные направления — кластерная модель развития экономики и создание комфортной среды проживания. Появился кластер ядерных и радиационных технологий Калужской области.

Также ярким событием стало представление на авиасалоне МАКС-2017 комплекса для авиахимработ — самолёта Т-500 и заправочной станции, созданных кластером авиационно-космических технологий, полимерных и композитных материалов.

Высокую оценку получили разработки предприятий фармкластера — кровезаменителя и тест-полосок по раннему обнаружению инфаркта, представленные президенту России и министру обороны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». За научные достижения девяти обнинским ученым присуждены премии правительства РФ.

Напомним, 8 февраля отмечают День российской науки, учреждённый указом президента Российской Федерации в 1999 году. 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.