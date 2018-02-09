Киев, 10 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. В наступившем году на Украине ожидается снижение цен на импортные автомобили, что связано с договором о Зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. Эта норма предусматривает постепенное обнуление ввозной пошлины на автомобили. С 1 января вместо базовой ставки в 10% импортёры платят 5—7,3% за автомобили с бензиновым двигателем и 6,3—7,3% за автомобили с дизельным двигателем. Ожидается, что автомобили средней стоимости подешевеют примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. Эту и другие новости украинского авторынка обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Обзор авторынка Украины

Ввоз автомобилей с пробегом на Украину вырос по сравнению с 2016 годом в три раза, составив в 2017-м порядка 59 000 единиц. Схемы, по которым сегодня ввозятся б/у автомобили, начали действовать с августа 2016 года, в итоге импорт подержанных автомобилей ненамного отстаёт от импорта новых, чей рост составил 24,5% по сравнению с 2016 годом, или 89,27 тысяч единиц. Однако есть версия, что рост рынка новых авто приостанавливается: в первой половине года он составлял 37%, во втором семестре — 18%, а в ноябре упал до нуля.

«Рынок б/у авто сильно изменился, сейчас продать что-то очень сложно. На рынке полно авто на «еврономерах», которые сбивают цены, а те, кто имеют возможность поехать за границу, ищут себе авто на немецких сайтах и привозят сами. Кому лень ехать самому, обращаются к «перегонщикам», и им привезут что угодно. А покупать подержанное авто украинской регистрации предпочитают лишь по знакомству, либо когда на него очень низкая цена», — рассказал перекупщик корреспонденту AUTO-Consulting.

Подробно о происходящем на украинском авторынке читайте в статье: Украина берёт на вооружение методы преступного мира: обзор авторынка

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