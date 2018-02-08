Кишинёв, 8 февраля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Парламент Молдавии отказался включать в повестку дня заседания 8 февраля подготовленный социалистами проект заявления, осуждающий утверждение местными властями ряда сел деклараций о присоединении к Румынии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, предложение поддержали только социалисты и коммунисты, в то время как парламентское большинство и правые партии проголосовали против.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Демократы и их союзники заявили, что действия унионистов носят символический характер и не подлежат осуждению. А либералы и некоторые либерал-демократы не скрывали, чт поддерживают идею присоединения к Румынии.

После того как большинство отказалось включить вопрос в повестку, социалисты и коммунисты покинули зал заседаний, заявив, что правящую коалицию волнует «только русофобия». В тот же день, напомним, парламентское большинство и правые приняли антироссийскую декларацию, осуждающую Москву за «вмешательство» в молдавскую политику.

В начале февраля власти около двух десятков сел Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».

В ответ социалисты запустили встречную инициативу: местные органы власти более чем 20 молдавских городов и сел приняли заявления, осуждающие антигосударственные действия унионистов и требующие сурово наказать их за нарушение конституции.

Президент Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что действия унионистов могут привести к гражданской войне, и распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить эту проблему.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.