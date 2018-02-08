Калуга, 8 февраля, 2018, 19:06 — ИА Регнум. В УМВД России по Калужской области пояснили, почему 12-летнюю девочку из Узбекистана разлучили с матерью, поместив в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Как заявили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД России, у матери отсутствуют документы, подтверждающие родство с ребёнком.

За решёткой

Напомним, как сообщила ИА REGNUM калужская правозащитница Татьяна Котляр, гражданка Узбекистана находилась на территории РФ без регистрации. Она была задержана правоохранительными органами и помещена в Центр временного содержания иностранных граждан. В момент задержания женщины, её 12-летняя дочь оставалась дома одна. Девочку отправили в калужский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, хотя она не нарушала законов РФ. Ребёнка не передают родственникам и не воссоединяют с матерью. По версии родственников ребёнка, для того, чтобы девочку вернули матери, необходимо предоставить в органы полиции доверенность, заверенную нотариусом, но в деревне Якшуново, где расположен Центр временного содержания иностранных граждан, доверенность заверять отказываются.

«В соответствии с решением Боровского районного суда Калужской области от 24 января 2018 года мать несовершеннолетней девочки была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Женщине назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 2500 рублей в доход государства с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации за счет государства. В настоящее время гражданка содержится в Центре временного содержания для иностранных граждан УМВД России по Калужской области», — заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

По её словам, 12-летняя гражданка Узбекистана временно проживала со своей матерью на территории Калужской области без постановки на регистрационный учет и на основании постановления Обнинского городского суда Калужской области от 31 января 2018 года девочку поместили в ЦВСНП УМВД России по Калужской области на срок до 30 суток «в целях сохранения ее жизни и здоровья, передачи законным представителям и дальнейшего жизнеустройства».

«В настоящее время передать девочку законным представителям не представляется возможным, в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении), а также документов, свидетельствующих о законном пребывании ее на территории РФ», — заявила Горохова.

Она отметила, что условия содержания девочки соответствуют требованиям документов, регламентирующим деятельность Центра. С ребёнком работает психолог и проводят занятия по школьной программе. Также девочка прошла медицинское обследование.

«Жалоб на условия содержания в Центре не поступало», — прокомментировала Наталья Горохова.