Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Судостроительные компании ФРГ приступили к постройке для израильских ВМС четырех корветов класса «Саар-6», которые будут самыми крупными кораблями военного флота страны, сообщает 8 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

Израильские военные моряки рассчитывают получить эти корветы в течение трех лет. Новые корабли запланировано применить для защиты исключительной экономической зоны страны и расположенных там шельфовых месторождений природного газа.

Новые корветы должны обеспечить их противоракетную оборону.

Командующий ВМС Израиля Элияху Шарвит уже назвал заказанные в Германии корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.

Стоит отметить, что в составе ВМС Израиля имеется три корвета типа «Саар-5», построенные в США.

Сообщается, что новые корветы будут оборудованы морской модификацией израильской системы ПРО «Железный купол», а артиллерийское вооружение этих кораблей может быть усилено оперативно-тактическими ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сказал, что военные моряки России за последние пять лет получили более 60 новых кораблей различного класса.