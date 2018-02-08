Ереван, 8 февраля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Среднерыночная стоимость жилья в Армении снизилась за 2017 год на 2,8%, составив 178.8 тыс. драмов ($370)/1кв.м.

Ереван

По данным госкомитета кадастра недвижимости Армении, квартиры в многоквартирных домах в среднем за год подешевели на 3,8% — до 173.7 тыс. драмов/1кв.м. В частности, цена квартиры в Ереване составила 265.3 тыс. драмов/1 кв.м. ($550), с годовым спадом на 3,5%, а в регионах — 82.2 тыс. драмов/1 кв.м. (с годовым спадом на 4,9%).

Между тем, цены на частные дома в среднем за 2017 год упали на 1,8% до 183.8 тыс. драмов/1кв.м. В столице стоимость 1 кв.м. частного дома за год снизилась на 2,3% до 280.2 тыс. драмов, и почти такой же спад зафиксирован в регионах — на 2,5% — до 87.5 тыс. драмов.

В общей сложности, цена 1 кв.м. столичной жилой недвижимости (многоквартирки и частные дома) снизилась в годовом разрезе на 2,9%, составив в среднем 272.7 тыс. драмов. В регионах цены на 1 кв.м. жилой недвижимости (многоквартирки и частные дома) упали 2,6% до 84.8 тыс. драмов.

По данным госкадастра, самые высокие цены на квартиры в Ереване традиционно удерживает община Кентрон (Центр) — в среднем 445.8 тыс. драмов/1кв.м., с годовым ростом на 4,1%. Далее следует Арабкир, где цена на многоквартирки зафиксирована на уровне 345.8 тыс. драмов/1кв.м. В данных общинах также традиционно фиксируются самые высокие цены на частные дома: Кентрон — 476.3 тыс. драмов /1кв.м. ($923), с годовым спадом на 0,02% и Арабкир — 381.3 тыс. драмов /1кв.м ($789), с годовым спадом на 0,5%.

В регионах, наиболее высокие цены на квартиры зафиксированы в курортном городе Цахкадзор (Котайкская область) — 289.5 тыс. драмов/1кв.м ($600).