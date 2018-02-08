Симферополь, 8 февраля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Крымский полуостров является неотъемлемой частью России, потому что воссоединение произошло не силовым, а добровольным образом, поэтому применение санкций в отношении России является большой ошибкой Запада. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 8 февраля заявил член делегации немецких парламентариев Рогер Бекамп, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Мы встретили здесь много людей, они все хотят быть с Россией. И это не временная величина, а постоянная. Мы не видим здесь никакой русской оккупации», — отметил парламентарий.

По словам иностранного гостя, за время пребывания в Крыму он с коллегами всё-таки встречал несколько скептически настроенных по поводу совместного будущего с Россией крымчан, но это было скорее редким исключением из общего правила.

«Мы видели людей, которые не поддерживают Россию, говорили с ними, но они представляют меньшинство. Большинство — высказываются «за», что и подтвердил референдум 2014 года. Это действительно народное решение. Недавно мы получили от украинского правительства ноту протеста, поскольку они утверждают, что мы контактируем с правительством «временно оккупированного Крыма». Хочу ответить, что мы не заметили здесь никакой оккупации», — уточнил Рогер Бекамп.

Помимо этого, он выразил своё недоумение по поводу западных санкций, который причиняют неудобства жителям полуострова:

«То, что мы читаем в наших газетах в Германии — неправдоподобно. Здесь мы смогли убедиться, что из всего сказанного и сделанного было много лишнего, в том числе и санкции. Для чего это было сделано? Это наказание жителей Крыма за то, что они проголосовали за Россию?»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на полуостров прибыла делегация немецких парламентариев, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Иностранные гости встретились с руководством Крыма и национально-культурных объединений, а также посетили строительство крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

В ответ на этот визит посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «очень плачевные последствия», а виртуальная прокуратура Автономной Республики Крым завела уголовное дело по данному факту.

За иностранных гостей заступился глава РК Сергей Аксёнов, ответив, что действия майданных властей скучны и однообразны, поэтому уже давно не вызывают никакой реакции.

«Всё происходит по одному и тому же сценарию: люди к нам приезжают, а потом им начинают угрожать из министерства иностранных дел Украины. Аллергия на это у всех уже давно прошла, все понимают, что это вызвано бессилием», — отмечал Аксёнов, подчеркнув, что организация, которая сегодня называется «прокуратурой АРК», по сути — шайка провокаторов в прокурорских мундирах, чьи услуги оплачивают украинские налогоплательщики.

«К реальной надзорной и вообще юридической деятельности эта шайка не имеет никакого отношения. Все, кто там работает, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками, являются врагами нашей страны и врагами народа Крыма. Их деятельность подпадает под конкретные статьи УК РФ. Из этого и надо исходить, оценивая любые решения этой нелегитимной и преступной организации», — пояснил свою позицию глава РК.