Ватикан, 9 февраля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Недавний визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Ватикан и его прием папой Римским Франциском показал стремление Турции к обретению поддержки в ее видении сложившейся на Ближнем Востоке ситуации. О том, что объединяет позиции Ватикана и Анкары и что препятствует их сближению, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Офис президента Турции Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и папы Франциска

Двусторонние отношения между Ватиканом и Анкарой, ситуация в Турции, положение в ней католической общины, вопрос беженцев, статус Иерусалима — темы, которые были заявлены для этой встречи изначально. Тем не менее одним из основных моментов стало обсуждение военной операции Анкары «Оливковая ветвь», проводимой на севере Сирии. Для того чтобы представить себе сложность, связанную с позициями Ватикана и Турции, необходимо учесть роль курдов в войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Действия исламистов, признанные в том числе геноцидом этнических и религиозных меньшинств Ближнего Востока, включая христиан, и успехи курдов в боевых операциях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), казалось бы, делают курдов «защитниками христиан». Но как показывают последние события, сами курды на подконтрольной им автономии в северной Сирии вовсе не спешат устанавливать благоприятный для христиан режим. Мало того, курдов уже обвиняют в выдавливании христианского (в основном арабского и армянского) населения.

А вот по статусу Иерусалима как столицы Израиля мнение Ватикана и Анкары совпали. Что станет критерием для Ватикана, по которому он будет оценивать турецкие усилия по защите христиан, читайте в статье: Эрдогану не удалось легко разыграть папу Франциска

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политической проблематике.