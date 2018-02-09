Москва, 9 февраля, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Тесное сотрудничество между РПЦ и Российским государством в речах их официальных представителей выглядит бесспорным благом. Так ли уж безоблачна эта явленная во взаимных реверансах картина, пишет автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Модест Колеров ИА REGNUM Храм Христа Спасителя. Москва

1 февраля 2018 года Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с девятой годовщиной восхождения на предстоятельскую кафедру. В своей речи председатель правительства РФ ничтоже сумняся назвал отношения между РПЦ и государством «симфонией». Такое некорректное использование термина является скорее благопожеланием, чем констатацией факта, ведь в любых земных отношениях, будь то государственные, церковные, семейные или трудовые, всегда найдется место и добру, и злу. А с христианской точки зрения, более строгой, зла в современном нам мире предостаточно.

То же можно сказать и об истории современной России, и, конечно, РПЦ. Великое освобождение из-под гнета коммунизма, случившееся в 90-х годах, стало страшным провалом в экономике, политике, культуре, образовании, здравоохранении. Перечень можно продолжить. И поэтому ставить это бедствие на одну доску с освобождением Церкви — так ли уж полезно для самой РПЦ и того, кто подобную параллель проводит? Да и может ли христианская мысль быть согласна с нынешним, либеральным, западническим и во многом антихристианским направлением развития?

Читайте подробности: Как РПЦ уживается с либеральной демократией и капитализмом?

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