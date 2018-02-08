РФ компенсирует Порошенко потери, ОДКБ присматривается к ДНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Права на обязанности: Севастополь выплатит компенсацию Порошенко;
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