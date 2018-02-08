Душанбе, 8 февраля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Таджикистана проверяет достоверность данных о смерти «министра войны» ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — беглого командира ОМОН МВД Гулмурода Халимова.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Насколько нам известно, Гулмурод Халимов убит», — сказал сегодня, 8 февраля, глава МВД Таджикистана генерал-полковник Рамазон Рахимзода, добавив, что достоверность информации, полученной по разным каналам, не подтверждена и выясняется по собственным каналам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Минобороны России сообщило о ликвидации Гулмурода Халимова в районе сирийского города Дейр-эз-Зор в результате авиаудара ВКС России.

Напомним, что Гулмурод Халимов, будучи действующим командиром ОМОН МВД Таджикистана, примкнул к террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и весной 2015 года отправился в Сирию для участия в боевых действиях. Позже он был объявлен американскими властями одним из ключевых лидеров террористов, а за информацию о нём была объявлена награда в размере до $3 млн.

В начале сентября 2016 года иракские СМИ сообщили о назначении экс-командира таджикистанского ОМОН военным министром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В апреле 2017 года британская газета The Times со ссылкой на собственный источник в Ираке сообщала о том, что он был убит с третьей попытки в результате авиаудара в западной части Мосула.