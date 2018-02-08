Санкт-Петербург, 8 февраля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Производство тепловых торпед для Военно-морского флота освоил концерн «Морское подводное оружие — «Гидроприбор» в Санкт-Петербурге. Весь цикл производства торпед построен на отечественных материалах и оборудовании.

Gidropribor.ru Торпеда

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня, 8 февраля, концерн посетил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Он осмотрел производство, в том числе участок гидравлических испытаний прибороуправления тепловых торпед.

«Всё делаем на участке электрополировки. Станок, инструмент и процесс. Вся торпеда делается здесь. Завод в прошлом не занимался тепловыми торпедами», — пояснил гостю Борис Калмыков, генеральный директор ОАО «Завод «Двигатель», которое входит в концерн «Морское подводное оружие — «Гидроприбор».

Полтавченко заявил, что увидел большие изменения к лучшему с 2014 года, когда он посещал концерн в предыдущий раз. «За это время производство продвинулось здорово. Самое главное то, что теперь всё делается здесь, всё отечественное», — сказал губернатор.

Концерн создает новые образцы минного, противоминного и торпедного оружия, а также автономные подводные аппараты, гражданское оборудование, ведет научные разработки. В состав «Гидроприбора» входят пять предприятий — три в Петербурге, по одному — в Челябинской области и Дагестане.

Концерн выпускает не только морское вооружение и уникальные образцы морской техники, но и оборудование для перерабатывающей, нефтегазовой промышленности и медицины, вкладывается в инновации и обучение персонала.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, Георгий Полтавченко провел сегодня рабочее совещание с руководством концерна, завода «Двигатель», «НИИ мортеплотехники», завода «Электротяга», в ходе которого обсуждались результаты деятельности концерна за последние три года и выполнение Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Губернатор отметил, что предприятию удалось решить проблемы, связанные с обеспеченностью государственным оборонным заказом, построить новые цеха, оснащенные самым современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию, которая превосходит зарубежные аналоги. Все изделия выполняются из компонентов российского производства.

Как отмечается на сайте концерна, создание торпедного оружия является одним из основных направлений его деятельности. Именно здесь были разработаны образцы легких противолодочных торпед калибра 324 и 400 мм, одноцелевых (противокорабельных и противолодочных) и универсальных по целям торпед калибра 533 мм, а также тяжелые торпеды калибра 650 мм. Ряд этих торпед поставлялся и поставляется зарубежным заказчикам.

Напомним, современные торпеды классифицируются, в частности, по типу энергосиловой установки, на парогазовые (тепловые), электрические и реактивные.

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 105,5%, это на 4,5% выше, чем в среднем по России. За год отгружено продукции почти на сумму около 3-х триллионов рублей, что почти на 7% больше, чем в 2016 году.