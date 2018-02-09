Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Не составляющее особого секрета постановление российского правительства о возможности использования аэродрома на острове Итуруп для военной авиации всполошило японские СМИ. Почему такая обыденная, казалось бы, информация вызвала столь мощный резонанс, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Sakhalin.gov.ru Аэродром на острове Итуруп

Всякий гражданский аэродром в случае необходимости может принять и военные самолеты. Это простое утверждение хорошо известно, тем не менее наличие аэродрома на острове Итуруп, входящем в Курильскую гряду, стало трактоваться как «усиление военной мощи России». Как об этом сказано в заявлении официального Токио, присовокупившего также упоминание о том, что таковое усиление «противоречит нашей позиции». Позиция нынешней японской администрации все более сводится к тому, что острова — японские, и точка. А то, что это противоречит всем принятым в межгосударственных отношениях нормам, предполагается обойти теми или иными формами убеждения.

В этом смысле японской стороне стоило бы сопоставить «усиление российской мощи» с новостями, которыми поделился с миром главный японский союзник — США. Политика сдерживания, предполагаемая новой военной доктриной США, сосредотачивает усилия «по сдерживанию» России и Китая, а значит, в рамках этой доктрины обязательно будет присутствовать и Япония в качестве союзника Штатов, находящегося в таком удобном для сдерживания географическом положении.

Так стоит ли Японии возмущаться Россией, которая находится в своем праве, или лучше повернуться в сторону оценки действий своего основного союзника? Читайте подробности: Курилы: Военные самолеты России будут размещаться там, где нужно России

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