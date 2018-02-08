Москва, 8 февраля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. США начали с особой силой тиражировать неподтверждённую информацию о попустительстве России химатакам в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В последнее время США как-то вообще поставили на поток вбросы ничем не подтвержденной информации», — заявила Захарова.

Она отметила, что последнее время официальные лица США вновь начали поднимать вопрос о якобы имевшем место «попустительстве Москвой химическим преступлениям Дамаска».

«Уже по сложившейся плохой традиции эти нападки «совершенно случайно» совпадают с международными мероприятиями, которые именно нацелены на поиск мирного урегулирования сирийского кризиса. На этот раз очередные фантазии на тему применения химического оружия в Восточной Гуте и сирийской провинции Идлиб были приурочены к Конгрессу национального единства», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что эти заявления являются не более чем инсинуациями, цель которых заключается в том, чтобы «перекрыть информацию, которая поступает о попытках договориться и о результатах переговорного процесса».

«Вот тогда, когда появляются вполне реальные перспективы мирного диалога, также появляются и вбросы относительно использования химоружия», — указала она.

7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия якобы хочет «устраниться» от проблемы предполагаемого применения химоружия в Сирии и в очередной раз подчеркнула, что ответственность за такие атаки лежит на России.