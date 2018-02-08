Москва, 8 февраля, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Флешмоб #NoRussiaNogames, запущенный в ноябре 2017 года пользователями соцсетей, сменила новая акция. Российские бренды сегодня, 8 февраля, запустили в поддержку олимпийцев флешмоб #FromRussia, «переодев» свои страницы в социальных сетях в серый цвет.

За день до церемонии открытия Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане «Тинькофф Банк» запустил флешмоб #FromRussia, сменив оформление страниц в социальных сетях на серый цвет, а также добавив красную надпись Supporting Athletes From Russia на аватар и хештег #FromRussia на обложку. Такое цветовое решение было принято не случайно: серый цвет выбрали из-за сходства с нейтральной формой российских спортсменов, красный также присутствует в их парадной экипировке.

Флешмоб начался ровно в 10:00 мск. Первыми логотипы на своих страницах поменяли не только «Тинькофф Банк» и его страховая служба, но и другие банки, среди которых «Альфа-Банк» и Сбербанк.

Далее подключились и мобильные операторы «Мегафон» и «МТС». Причем последний не полностью выполнил условия акции — он лишь обесцветил аватар страницы, не добавив на него надпись.

Следом флешмоб поддержали интернет-портал Mail.ru, онлайн-магазин «Юлмарт», сеть магазинов Citilink, «Платежная система МИР», обувная компания «Юничел», Telegram-канал Mash и многие другие. Некоторые из них к хештегу #FromRussia добавили описание рода деятельности компании.

Между тем обычные пользователи социальных сетей к новому флешмобу пока не спешат присоединяться. Они отмечают, что такая кампания — не поддержка спортсменов, а «анекдот дня».

«МОК нагнул, сам того не зная, не только олимпийцев, но и обывателей, сделав их жизнь еще более серой. В чем была проблема брендировать визуалы триколором вопреки МОК?» — пишет Telegram-канал «Лось».

Некоторые пользователи также обратили внимание, что «поддерживать» спортсменов из России можно на русском языке, а не выдумывая английские фразы.

Напомним, что в конце января болельщики российской олимпийской сборной устроили другую акцию. Перед штаб-квартирой WADA они организовали световое шоу в поддержку своих соотечественников. На фоне российского триколора появилась надпись:

«Единственный допинг российской олимпийского сборной — поддержка и любовь российских граждан».