Чебоксары, 8 февраля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В столице Чувашии назвали предварительные затраты на строительство третьего транспортного полукольца, который напрямую свяжет северо-западный и новоюжный районы. Ориентировочно расходы составят 10,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Этапы строительства

Третье транспортное полукольцо должно напрямую связать северо-западный, юго-западный и новоюжный районы города тремя мостами и 15 транспортными развязками. Строительство планируется разделить на три этапа. На первом этапе планируется строительство дороги от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, стоимость расходов оценена в 4 млрд рублей. На втором этапе планируется строительство дороги улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов. Расходы прогнозно составят около 2 млрд рублей. Завершающий этап предполагает строительство дороги от улицы Энтузиастов до улицы Университетская, затраты оценены в 4,5 млрд рублей.

«Оценочная стоимость проекта значительно снизилась за счёт проектных решений, а именно из-за отказа от строительства тоннелей», — поясняют в мэрии Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что ориентировочная стоимость проекта может составить от 7 до 12 млрд рублей в зависимости от количества полос движения.

В ходе совещания в администрации были рассмотрены и проанализированы несколько вариантов общей концепции проекта в целом и строительства мостов в частности. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что при выборе крайне важно учесть сроки эксплуатации и удобство в обслуживании. Эксперты во главе с заслуженным строителем России, членом градостроительного совета города Евгением Тертышным поддержали вариант с организацией шестиполосного движения и на дорогах, и на сталежелезобетонных мостах.

«Автомобилизация населения растет непрерывно, поэтому пропускная способность дорог падает. Третье транспортное кольцо позволило бы существенно разгрузить центр города и сократить время переездов. В ближайшее время мы представим технико-экономическое обоснование и презентацию проекта в правительство республики», — сказал Алексей Ладыков.

Транспортное полукольцо будет выглядеть следующим образом: с улицы Университетской, от корпусов Чувашского госуниверситета дорога протянется на улицу Эльменя, пройдет через юго-западный жилой массив, вдоль микрорайона «Байконур», пересечет реку Сугутка, проспект Айги, улицу Б. Хмельницкого, затем, минуя рынок-ярмарку, выйдет на Вурнарское шоссе и пр. 9-й Пятилетки.