Ярославль, 8 февраля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Департамент образования мэрии Ярославля не пытается монополизировать рынок услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Мэрия Ярославля

Ранее источник ИА REGNUM сообщил, что руководителям образовательных организаций города даются устные указания способствовать заключению договоров на обслуживание пожарной сигнализации с ярославским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Такие распоряжения не давались, этот рынок у нас очень конкурентный, работает 26 организаций. Поэтому о монополизации речи быть не может. Каждое образовательное учреждение заключает договоры самостоятельно. Действительно мы ввели согласование договоров, чтобы не допустить недобросовестные фирмы. У нас был случай, когда произошло возгорание, а сигнал об этом до МЧС не дошел», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Иванова опровергает и информацию о том, что в начале года ряд образовательных учреждений города оказались без услуги передачи сигнала на пульт МЧС.

«Такого не было и быть не может. Ни одного дня не одно наше учреждение без обслуживания пожарной сигнализации и без передачи сигнала не находилось», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Иванова.

По словам Елены Ивановой, обслуживание систем пожарной сигнализации обходится одной школе или детскому саду примерно в 2,5 тыс рублей в месяц. Так как суммы небольшие, учреждения заключают договоры по упрощенной процедуре — через мониторинг цен. Это заставляет компании активно конкурировать и снижать стоимость своих услуг, что приводит к экономии для городского бюджета.