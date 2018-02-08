Москва, 8 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Рынок нефти остается 8 февраля в унынии, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent стоит $64,89 и отступает на 1%. За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $61,23 (-0,9%).

Нефть

«Инвесторы до сих пор под впечатлением от опубликованной накануне статистики минэнерго США, где запасы нефти, бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий, а недельная добыча черного золота побила все рекорды», — отметила эксперт.

Статистика показала, что показатели по суточной добыче нефти в США за прошлую неделю выросли до 10,251 млн баррелей в сутки — это больше, чем Штаты добывали в разгар «Техасского бума» в семидесятых годах XX века.

«За неделю добыча увеличилась на 3%. Одновременно обратили на себя внимание показатели по загруженности НПЗ — они выросли до 92,5% с прежнего значение в 88,1%», — привела цифры Бодрова.

Если 8 февраля днем цены на нефть стояли в слабом минусе, то во второй половине дня продавцы активизировались.

«В таких условиях нужно внимательно следить за областью $63,50 — $64. Ее пробой откроет «медведям» свободный проход к $60,50 — $61 за баррель смеси Brent», — считает эксперт.

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