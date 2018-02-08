Москва, 8 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. После успешного завершения операции российских ВКС в Сирии террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начали возвращаться в страны своего исхода, считает заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков, о чём он заявил 8 февраля на пресс-конференции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, замглавы ОДКБ рассказал, что большая часть таких радикалов концентрируется на территории Афганистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

По словам Семерикова, в настоящее время там находятся порядка 7 тыс. человек.

«Это усредненная цифра, которая не может не вызывать беспокойства, — отметил он. — Они не просто проникают на территорию Афганистана, но и вступают в конфронтацию не только с правительственными войсками, но и силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также ведут большую подрывную работу на территории наших государств (стран-членов ОДКБ — прим. ИА REGNUM ), используя подпольные ячейки соответствующей направленности».

В целях борьбы с такими вызовами ОДКБ, как рассказал её замглавы, в 2016—2017 гг. приступила к подготовке единого списка террористических организаций.

«В этот список включаются те организации, которые признаны террористическими во всех наших государствах, — уточнил Семериков. — Чтобы этот список носил объективный характер, мы проводим работу, собираем фактуру при помощи наших заинтересованных министерств и ведомств. После в судебном порядке принимаются соответствующие решения. Работа очень сложная».

Напомним, что, как стало известно, в январе 2017 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили друг другу джихад — священную войну. Документы, подтверждающие этот факт, попали в распоряжение полиции провинции Гельменд на юге Афганистана. Интересно, что прежде, летом 2017 года, представители этих двух террористических организаций периодически действовали сообща. Например, как сообщало ИА REGNUM, 5 августа их боевики напали на деревню Сайяд (Афганистан), где от их рук погибли 50 человек.