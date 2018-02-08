Киев, 8 февраля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обязательно депортируют с Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 8 февраля «Эспрессо.TV».

Саакашвили

По его словам, как только украинский суд примет решение о том, что Саакашвили не может получить на Украине политического убежища, ему придется добровольно или насильно покинуть страну. В первом случае Саакашвили сможет выехать в любую страну, какую захочет.

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«Например, в Нидерланды, где проживает его семья», — сказал Луценко.

В ином же случае украинские власти будут вынуждены депортировать Саакашвили. Однако это не обязательно будет Грузия, хотя Украина и согласилась экстрадировать политика, это может быть Польша или другая страна, которую выберет Саакашвили.

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Напомним, Михаил Саакашвили прибыл из Польши на Украину 10 сентября, пробившись с боем через украинский контрольно-пропускной пункт. Находясь на Украине, Саакашвили попросил политического убежища, однако так и не получил ответа.

В свою очередь, Грузия потребовала экстрадиции политика, на что Украина в ответ запустила экстрадиционную проверку.