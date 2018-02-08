Екатеринбург, 8 февраля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты, архитекторы и общественники предложили свои варианты спасения недостроенной телебашни в центре города, которую намереваются снести ради новой ледовой арены. Об этом они сообщили журналистам в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы YouTube пользователя Red Brave Недостроенная телебашня Екатеринбург

Депутат городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров считает, что нет никаких гарантий, что вместо телебашни появится «социальный объект» — спортивная ледовая арена.

«Представлять проект как социально-ориентированный — большое заблуждение. Готовится коммерческое использование. Чтобы это не выглядело как наглый грабеж бюджета, это подают как ледовую арену», — цитирует народного избранника «ФедералПресс».

С ним согласился его коллега Константин Киселёв, который пояснил, что по кадастру участок зачем-то был разделён на три части. При этом он подчеркнул, что на строительство крупного спортивного центра с парковкой не хватило бы существующего участка земли. Константин Киселёв заявил, что для того чтобы запустить телебашню необходимо 200 млн рублей, и это меньше, чем расходы на снос. Также было указано, что есть инвесторы, готовые вложить средства в проект.

«Вложить деньги в то, чтобы запустить башню в ход. А изначально ледовую арену хотели построить на Жукова-Валека», — цитирует депутата «Накануне.RU».

Также вопрос «стоимости» затронул руководитель кафедры градостраительства Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УралГАХУ) и член градостроительного совета Сергей Санок.

«Если мы сохраняем башню, мы должны предложить экономику проекта. Если говорить о символах, то наша башня — это символ неудачной экономики, перестройки и развала СССР. Кто будет оплачивать этот символ?» — цитирует эксперта издание Znak.

Сергей Санок против строительства ледовой арены в данном месте. И он считает, что для того чтобы телебашня могла приносить прибыль, нужен интересный проект, на реализацию которого может уйти продолжительное время.

«Тогда появится интерес инвесторов. Но кто заплатит за отложенную экономику? Кто будет ее содержать? Чтобы раскрутить потом этот символ, надо будет 5—10 лет. Для этого нужны деньги», — считает Сергей Санок.

Эксперт напомнил, что городские власти ранее уже сносили «символы государства».

«Наши граждане помнят прекрасно Краснознаменную группу, которую снесли, а это был символ государства, и его оплачивал город. Нужен ли новый символ России? Можно сделать экономический объект, например, комфортный дом, но он будет очень дорогой, и все богатые люди захотят там жить, может, сумасшедшая гостиница, это должен быть единственный объект в мире, тогда и появится интерес», — считает Сергей Санок.

О том, что власти при принятии решений не учитывают мнение горожан и даже экспертов, упомянул почетный архитектор России, член правления Уральской палаты архитекторов Владимир Холмецкий.

«Все еще помнят, как строилась башня. На сегодняшний день существует закон. На основании каких документов мы можем кромсать город? Нас отодвинули в сторону олигархи. У нас Год экологии, а сколько проблем. Стадион у нас красивый? Были другие проекты? Нас просто не замечают! В совете губернатора нас три из 30 человек. Без комментариев», — заявил эксперт.

Заведующий кафедрой УралГАХУ Андрей Раевский отметил, что недостроенная телебашня уникально вписалась в архитектуру Екатеринбурга, а город имеет право на аналог Эйфелевой башни.

«Она показывает связь эпох и поколений, между советской эпохой и современной Россией, и акт ее сноса можно сравнить с актом архитектурного вандализма», — заявил эксперт.

В итоге участники пресс-конференции сообщили, что намерены объединить все разрозненные силы, которые выступают за сохранение недостроенной телебашни, и собраться 10 февраля на митинг. Также они намерены обратиться к патриарху московскому и всея Руси Кириллу и жене первого президента России Наине Ельциной, которые, по их мнению, могут заступиться за «самый высокий долгострой».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни в центре Екатеринбурга началось в 1983 году. До 1991 года удалось возвести 220 метров сооружения (по проекту — 361 метр), а после развала СССР стройку заморозили. В 2013 году объект перевели из федеральной собственности в региональную, а также был объявлен конкурс на проект реконструкции «самого высокого долгостроя». Однако в 2016 году телебашню решили законсервировать, а в 2017 выставили на торги. В итоге объект и прилегающая к нему территория принадлежит АО «Ледовая арена» (60% акций принадлежит УГМК, а 40 — правительству Свердловской области). После чего руководство УГМК заявило о намерении снести телебашню и построить на её месте ледовую арену.