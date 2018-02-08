Сестрорецк, Санкт-Петербург, 8 февраля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Охраняемое государством старинное здание вокзала в Сестрорецке, пострадавшее от огня 7 февраля, еще до ЧП подверглось несогласованным переделкам, за которые на собственника был наложен штраф. Теперь историческое здание нуждается не только в консервации, но и в восстановлении. Об этом сообщил в четверг, 8 февраля, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Kgiop.gov.spb.ru Пострадавший от огня вокзал в Сестрорецке

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Сестрорецке начался вечером 7 февраля. На втором этаже здания горело помещение на площади 30 кв. метров. В 20:35 пожар был локализован, в 00:10 — ликвидирован. Пассажиров и работников железной дороги своевременно эвакуировали. Обошлось без пострадавших. На движение поездов ЧП не повлияло. Сейчас идет расчистка помещения, устанавливается причина пожара.

Сестрорецкий вокзал — последний в наибольшей степени сохранившийся деревянный вокзал Приморской железной дороги дореволюционного периода. Собственником объекта является ОАО «РЖД».

Уже побывавшие на пострадавшем объекте специалисты КГИОП установили, что в результате пожара на втором этаже здания значительно пострадала внутренняя отделка одного помещения, повреждены балки перекрытия, в смежных помещениях — следы копоти и гари. Выбиты стекла окон второго этажа и мезонина, часть мезонина выгорела. Помещения первого этажа с декоративной архитектурной отделкой огонь пощадил, но на стенах и полу есть следы намокания в результате тушения пожара.

«КГИОП в адрес собственника объекта подготовлено задание на проведение первоочередных противоаварийных работ, возбуждено административное расследование», — сообщили в комитете Смольного.

Как выяснилось, задолго до вчерашнего пожара специалистами комитета был проведён плановый осмотр объекта культурного наследия. Он выявил, что фасады и интерьеры Сестрорецкого вокзала находятся в неудовлетворительном состоянии, со стороны северного фасада самовольно устроен дополнительный вход, установлены металлопластиковые окона и двери. При этом разрешение на эти работы КГИОП не выдавал, проект работ не согласовывал.

По результатам осмотра в отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении, и в ноябре 2017 года Мещанским районным судом Москвы ОАО «РЖД» за это нарушение оштрафовано на 200 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями охранного обязательства от 16 августа 2017 года собственник объекта обязан был в срок до 16 августа 2018 года выполнить работы по консервации здания, включенного КГИОП в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в ОАО «РЖД», пострадавший от огня второй этаж вокзала не использовался для обслуживания пассажиров, помещения были сданы в аренду, в эту часть здания ведет отдельный вход.

Поскольку из-за пожара в здании вокзала закрыты билетные кассы, до конца текущей недели, на время производства восстановительных работ, в Сестрорецке будет запущен в работу временный модуль по продаже билетов на пригородные поезда.

Сестрорецкий железнодорожный вокзал сохранил подлинные конструктивные элементы, фрагменты и архитектурные детали, характеризующие исторический период конца XIX — начала XX века.

В годы Великой Отечественной войны от него уходили бронепоезда, на привокзальной площади люди собирались, чтобы прослушать радиосводки с фронта, а в 1943 году здесь встречали первый поезд из осажденного Ленинграда.