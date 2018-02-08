Вашингтон, 8 февраля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа связалась с Ираном с предложением создать секретный канал для проведения переговоров по поводу освобождения заключенных, удерживаемых обеими сторонами, заявили официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Тем не менее власти исламской республики не ответили на шаги Вашингтона, несмотря на последующие три попытки добиться взаимодействия с Тегераном. В результате этого по-прежнему неопределенной остается судьба четырех граждан США, находящихся под стражей в Иране.

Сделанное в декабре предложение стало первой демонстрацией желания Вашингтона осуществить обмен заключенными между США и Ираном. В известность о попытках наладить контакт с Тегераном был также поставлен ряд чиновников США, а также близкие находящихся в заключении в Иране людей.

«Они [сотрудники государственного департамента] заявили, что они открыли двери для членов семей и несколько раз направляли в Иран запросы, однако ответа не было», — отметила Хуа Цюй, жена Вана Сиюэ из Принстонского университета, осужденного в Иране на 10 лет за шпионаж.

В дипломатическом ведомстве США отказались комментировать шаги по формированию контактов с Ираном.

«Мы ищем любые возможности, с помощью которых мы можем обратить внимание на том факту, что мы хотели бы добиться освобождения американских заключенных, несправедливо удерживаемых в Иране, что делается посредством широкого спектра механизмов», — подчеркнул помощник госсекретаря по связям с международной и внутренней общественностью Стив Голдстин.

Нынешний президент США относился довольно критично к последнему обмену заключенными между США и Ираном, осуществленному его предшественником Бараком Обамой в январе 2016 года. В день обмена США открыли доступ к $400 млн для Тегерана, которые были заморожены Вашингтоном с 1970-х годов. Тогда кандидат-республиканец назвал эти деньги «выкупом».