Москва, 8 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Делегация Госдумы не поедет на Олимпийские игры в Южную Корею, однако поездка вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова («Единая Россия») не исключена. Как передает корреспондент 8 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Насколько мне известно, Александр Жуков может поехать, но не как депутат, а как председатель ОКР. Что касается делегации от Госдумы, это решение должно быть принято Советом Думы. Советом Думы такое решение не принято», — заявил Слуцкий журналистам.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В церемонии открытия Олимпийских игр-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане, примут порядка 80 российских спортсменов. Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков рассказал, что у российской команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх в Пхенчхане.

Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, решение ожидается в течение 24 часов, сообщил журналистам адвокат российских спортсменов Филипп Берч.