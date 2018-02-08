Тутаев, Ярославская область, 8 февраля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области построят шоколадную фабрику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Wikimedia.org Шоколад

Инвестором выступает ООО «Собрание», которое вложит в проект около 300 миллионов рублей. Планируется, что это даст региону около 450 рабочих мест.

«Уже готова проектно-сметная документация, сейчас занимаемся оформлением для предприятия статуса резидента территории опережающего развития, что даст фабрике существенные налоговые льготы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Ярославская шоколадная фабрика «Собрание» находится в Варегово Большесельского района. Предприятие основано в декабре 2011 года. 80% работников фабрики — жители Тутаева. По словам Дмитрия Юнусова, о закрытии производства в Варегове речь не идет, оно продолжит работу.

Вареговская фабрика выпускает шоколад, сухофрукты в шоколаде, конфеты, цикорий, какао, разные виды кофе. В администрации Тутаевского района считают, что фабрика может заработать уже в этом году.