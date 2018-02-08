США готовятся к ракетному удару, Россия решает судьбу Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В чьих руках: планирует ли Россия определять судьбу Сирии?
- Ядерный масштаб: США создадут новую ракету для удара по РФ и КНР;
- «Вообще не адекватен»: украинский министр обороны открестился от «сдачи» Крыма;
- Сковало льдами: у берегов Японии застряло сахалинское судно с пассажирами;
- Бегство населения: в 2018 году отток населения из ДФО увеличится в два раза.