Ярославль, 8 февраля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В центре Ярославле открылась традиционная выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица — 2018», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Золотой борщевик как символ Ярославской области

Конкурс масленичных кукол в Ярославле проходит ежегодно, но в этот раз он особенно поражает масштабом, а главное — полетом фантазии участников. Ими могли стать все желающие, независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Это могли быть авторы и коллективы, в том числе семейные, трудовые, школьные и студенческие.

Если в прошлом году среди масленичных кукол горожанам особенно запомнился Дарт Вейдер, то в этом конкуренцию ему вполне может составить золотой борщевик. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM авторы композиции, этот сорняк уже стал символом Ярославля и Ярославской области.

Золотой борщевик как символ Ярославской области

Вообще, как отмечали организаторы, в этом году в конкурсе использован традиционный символ солнца, он станет частью эмблемы ярославской Масленицы.

Солнце стало символом всей выставки

Солнца и впрямь было много, причем выполнено он было из самых разных материалов: например, одно — из банных веников.

Солнце из банных веников

Есть на выставке многодетная «Властелина», фигура пожарного с блинами, Масленница-желанница с некими животными из сена.

В Ярославле сожгут пожарного?

Масленица-желанница

На выставке присутствует целое семейство кукол

Такая Масленица встречает гостей выставки

Для подведения итогов конкурса будет создана комиссия, в которую войдут профессиональные художники, мастера прикладного и специалисты по народному творчеству. Все красавицы-куклы для осмотра на десять дней будут выставлены в сквере у фонтана на улице Андропова под открытым небом.