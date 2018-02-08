В Ярославле на Масленицу сожгут «пожарного» и «золотой борщевик»
Ярославль, 8 февраля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В центре Ярославле открылась традиционная выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица — 2018», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Конкурс масленичных кукол в Ярославле проходит ежегодно, но в этот раз он особенно поражает масштабом, а главное — полетом фантазии участников. Ими могли стать все желающие, независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Это могли быть авторы и коллективы, в том числе семейные, трудовые, школьные и студенческие.
Если в прошлом году среди масленичных кукол горожанам особенно запомнился Дарт Вейдер, то в этом конкуренцию ему вполне может составить золотой борщевик. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM авторы композиции, этот сорняк уже стал символом Ярославля и Ярославской области.
Вообще, как отмечали организаторы, в этом году в конкурсе использован традиционный символ солнца, он станет частью эмблемы ярославской Масленицы.
Солнца и впрямь было много, причем выполнено он было из самых разных материалов: например, одно — из банных веников.
Есть на выставке многодетная «Властелина», фигура пожарного с блинами, Масленница-желанница с некими животными из сена.
Для подведения итогов конкурса будет создана комиссия, в которую войдут профессиональные художники, мастера прикладного и специалисты по народному творчеству. Все красавицы-куклы для осмотра на десять дней будут выставлены в сквере у фонтана на улице Андропова под открытым небом.