Борисоглебский, Ярославская область, 8 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны органов системы профилактики Борисоглебского района, чье бездействие привело к тяжелым травмам двухлетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Следственно управление СК РФ по ЯО Следственный комитет

«По данным следствия, в январе 2018 года 25-летний житель поселка Борисоглебский, находясь по месту жительства, в квартире одного из домов поселка, избил двухлетнюю дочь своей сожительницы. В настоящее время девочка находится в больнице, ее состояние остается крайне тяжелым. Он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками. В правоохранительные органы мать ребенка не обращалась», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Женщина уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, поскольку семья являлась неблагополучной, но тем не менее трагедия произошла.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области тоже занимается ситуацией.

«Очень большие вопросы к органам профилактики — куда смотрела комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки. У женщины уже изымались дети из семьи, и за ней должно было быть очень пристальное наблюдение. Почему этого не было сделано — будем разбираться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются конкретные должностные лица органов системы профилактики, причастные к совершению преступления.