Калуга, 8 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес обвинительный приговор банковской мошеннице. Как сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, жертвами злоумышленницы стали десятки клиентов кредитной организации.

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Деньги у вкладчиков сотрудница банка похищала обманным путём при оформлении кредитных договоров. Она предлагала клиентам страхование заемщиков от несчастных случаев и болезней, а затем предусмотренные для оплаты страховок деньги женщина переводила на подконтрольные ей счета.

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В качестве потерпевших признано 132 человека. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей. Женщина уже в ходе следствия вернула клиентам все до копеечки.

Суд приговорил злоумышленницу к тюремному сроку. В местах лишения свободы она проведёт два года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Калуге было возбуждено уголовное дело против ещё одного мошенника. Деньги у граждан он выманивал под видом выплаты компенсаций за ранее приобретенные биологические активные добавки. По данным следствия, от мошеннический действий злоумышленника пострадали 13 человек.