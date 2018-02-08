Асбест, Свердловская область, 8 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области коммунальщики ликвидировали крупную аварию, из-за которой без воды оставались социальные учреждения и десятки домов. Однако качество воды, которая поступает потребителям, оставляет желать лучшего, в связи с чем приостановлена работа некоторых социальных учреждений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

suju Кран

Авария тубопровода на сетях АО «Водоканал» произошла ночью 7 февраля. К вечеру того же дня коммунальщикам удалось найти участок трубы, на которой произошёл порыв, и приступить к ремонту. Несмотря на то, что трубу удалось заменить, вода в кране приобрела бурый цвет.

В городской администрации сообщили, что принимаются все необходимые меры для скорейшего обеспечения социальных объектов и жителей города качественной водой. Проводятся мероприятия по фильтрации воды и дезинфекции сетей.

«В связи с ситуацией водоснабжения в городе есть предпосылки для эпидемиологического неблагополучия, поэтому в адрес АО «Водоканал» направлено предписание о незамедлительном устранении аварийной ситуации по завершению ремонтно-восстановительных работ, проведению промывок и дезинфекции водопроводных сетей и представлению соответствующих документов. В тех районах города, где отсутствует холодное водоснабжение, необходимо организовать подвоз воды специальным автотранспортом», — заявила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Елена Брагина.

Она пояснила, что также дано предписание о проведении ночного гиперхлорирования питьевой воды после устранения аварийной ситуации. Тем не менее в Роспотребнадзоре советуют отстаивать воду, пропускать её через фильтры, кипятить и только после этого употреблять для питья, приготовления пищи или в целях личной гигиены.

Елена Брагина отметила, что образовательные организации, которые попали под аварийную ситуацию, переведены на особый режим работы.

«Произошла приостановка работы тех учреждений, где не было воды и где вода из крана шла бурового цвета и было невозможно в короткие сроки произвести фильтрацию воды и обеспечить надлежащее качество питьевой воды в образовательной организации», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная коммунальная авария произошла ночью 7 февраля в районе дома № 25 по улице им. А. П. Ладыженского. Обнаружить повреждённый участок удалось только к концу рабочего дня, после чего ремонтники начали работы по замене чугунной трубы.

Сами жители города жалуются на то, что качество воды и без аварий оставляет желать лучшего. По их мнению, это происходит из-за «гнилого трубопровода».

«Эта ситуация ещё раз доказывает и показывает и местным властям, и областным властям то, что у нас идут серьезные проблемы в работе «Водоканала». Ситуация с сетями в городе просто аховая. И те инвестиционные надбавки, которые «Водоканал» собирал с жителей города Асбеста восемь лет, видимо, ушли в неизвестном направлении», — заявляет «Народное телевидение Асбеста».

В действительности у Роспотребнадзора и ранее были претензии к качеству водоснабжения. Ранее в Асбесте произошло групповое ухудшение самочувствия учащихся школы №24. По данному факту территориальное управление Роспотребнадзора провело проверку и установило, что причиной ухудшения самочувствия могла стать некачественная вода. Более того, в январе существенно выросла заболеваемость ротавирусными инфекциями среди жителей Асбеста.

Исследовавшими воду специалистами в двух пробах был обнаружен ротавирус, что, по словам сотрудника Роспотребнадзора, очень высокий показатель. В итоге управление ещё до аварии на улице им. А. П. Ладыженского внесло представление АО «Водоканалу» об устранении нарушений.

«Асбестовским отделом управления Роспотребнадзора организован мониторинг качества воды во всех районах города. Ситуация с качеством питьевой воды в городе Асбесте находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, что с проблемами, связанными с качеством воды, столкнулись жители Нижнего Тагила. Летом 2016−2017 годов Черноисточинское водохранилище активно «зацвело» водорослями. Так как из этого пруда ведётся водозабор, то качество поступающей в дома воды сильно ухудшилось. Жители жаловались, что вода приобрела неприятный запах, и некоторые не рисковали даже мыться в такой воде.

Отметим, что в мэрии Нижнего Тагила знают о проблеме, и на данный момент выделены средства на изучение экологической ситуации на Черноисточинском водохранилище.

Также ухудшение качества воды в 2017 году произошло в свердловском Ивделе. Причиной этому стали сбросы с предприятия, ведущего разработку Шемурского месторождения. Вода со шлаковых отвалов попадала в ручьи и мелкие реки, которые впадают в Ивдель, из которого ведётся водозабор для одноимённого города. По словам местных жителей, вода в Ивделе буквально позеленела. Впоследствии эксперты подтвердили их опасения, зафиксировав в воде предельное превышение содержания тяжёлых металлов.