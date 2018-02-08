Калуга, 8 февраля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Калужской области полностью восстановлено электроснабжение в районах, пострадавших от мощного циклона, который сопровождался сильными снегопадами и налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом 8 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики на восстановительных работах

По её словам, бригады энергетиков работали в круглосуточном режиме, в сложнейших погодных условиях. Работы продолжались до полного восстановления электроснабжения. Было задействовано 96 бригад в составе 364 человек, 131 единица высокопроходимой техники, резервные источники электроснабжения, световые башни.

Приоритетом для энергетиков было обеспечение электроэнергией социально значимых объектов, временное электроснабжение которых до момента восстановления штатной схемы было обеспечено в оперативном порядке.

В аварийно-восстановительных работах, обходах и осмотрах высоковольтных линий калужским энергетикам помогали бригады подрядных организаций, ФСК ЕЭС, филиала «Орелэнерго». Кроме того, помощь оказывали подразделения МЧС, лесхозы, коммунальные службы. Вспомогательные силы были задействованы в работах по расчистке подъездов к электросетевым объектам от снега и завалов, а также вырубке в лесах, прилегающих к ЛЭП, угрожающих падением деревьев.

В настоящее время электросетевой комплекс региона работает в штатном режиме. При поступлении заявок о нарушении электроснабжения бригады энергетиков направляются для их устранения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, что неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи 6−10 кВ привели к частичному ограничению электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов. Больше всего пострадали электросети в Малоярославецком, Медынском, Износковском, и Жуковском районах Калужской области.