Калуга, 8 февраля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В калужскую систему оповещения экстренных служб «Система 112» интегрировали оперативную диспетчерскую службу Государственной жилищной инспекции Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля сообщили в региональном управлении МЧС России.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

Калужская область стала одним из первых регионов, где в 2013 году в пилотном режиме была запущена «Система 112» — система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. С 2015 года «Система 112» функционирует на территории области в полном объёме, она включает 73 объекта автоматизации со 105 автоматизированными рабочими местами.

В составе системы: основной и резервный центры обработки вызовов, районные и городские единые дежурно-диспетчерские службы, а также дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб. Она взаимодействует с государственной автоматизированной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», информационным сервисом «Все эвакуаторы России», системами-«112» Москвы, Московской, Брянской, Тульской, Орловской и Смоленской областей.

В 2017 году операторами «Системы 112» было принято и обработано почти 590 тыс. обращений от населения, в 2016 году их количество составляло лишь немногим более трёх тысяч. В 2017 году удалось сократить время комплексного реагирования экстренных оперативных служб с прибытием на место происшествия с 29 до 16 минут.

Опыт калужан был представлен в Красногорске Московской области на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 2017 году.

Отметим, в 2018 году, объявленном Годом культуры безопасности, в Калужской области планируется провести модернизацию системного оборудования в соответствии с требованиями Минкомсвязи России, а также создать на базе серверной группировки «Системы-112» региональную интеграционную платформу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Система 112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру на территории России, которая должна функционировать в круглосуточном режиме и находиться в постоянной готовности к организации экстренного реагирования. Она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

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