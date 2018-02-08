Ярославль, 8 февраля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле на строительстве моста через реку Которосль работает около 100 человек, сами работы идут активно. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Строительство моста в Ярославле

Строительство ведет «Московская инженерно-строительная компания», специализирующаяся на строительстве мостов и дорожных эстакад в Московском регионе, привлекаются и субподрядчики.

В настоящее время идет возведение опор нового моста. Всего их будет четыре. Две береговые опоры (на обоих берегах) практически готовы. Строители занимаются возведением фундаментов для русловых опор, которые будут находится в воде. В качестве фундаментов для каждой опоры выступают 16 железобетонных буронабивных свай. Сложность представляют валуны, которые встречаются в грунте при бурении на месте будущих свай, их приходится дробить прямо в грунте.

Для удобства строительства русловых опор временно сужено русло реки, чтобы техника могла работать с земли. Потом грунт уберут и опоры окажутся в воде.

Мост через Которосль был закрыт из-за аварийного состояния в 2016 году, в 2017 году он был демонтирован и началось возведение нового объекта. Для этого была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Губернатор области Дмитрий Миронов обещал завершить работы весной. О том же говорят и строители.