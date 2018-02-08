Санкт-Петербург, 8 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Бюджетный авиаперевозчик «Победа» вдвое увеличит своё присутствие в петербургском аэропорту «Пулково» с лета 2018 года, в том числе начнет полеты в Калининград. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в авиакомпании.

Pulkovoairport.ru «Пулково»

В целом количество региональных рейсов «Победы», отправной точкой которых не является Москва, увеличится в три раза: запланировано 1294 перелета против 414, выполненных годом ранее за аналогичный период.

«Самое большое влияние на рост региональной карты полетов оказало развитие «Победы» в петербургском аэропорту «Пулково», где в новом летнем сезоне планируется обслуживать не менее 15 направлений», — заявили в компании. Заметим, летом прошлого года «Победа» летала из Северной столицы в семь городов.

Речь идет о новых рейсах из Петербурга в Пизу, Кельн, Жирону, Тбилиси, Гюмри, Калининград и, вероятно, в Минск. На данный момент на официальном сайте перевозчика доступны билеты из Петербурга в Кельн, Пизу и Гюмри.

Напомним, что Калининград входит в пятерку самых популярных внутренних направлений полетов из «Пулково».

Как пояснили в авиакомпании, расширение карты полетов стало возможно благодаря увеличению флота на 60% по сравнению с прошлым летом, к началу июня в парке «Победы» будет 20 новых самолетов Boeing 737−800.

Напомним, ранее руководство компании «Воздушные ворота северной столицы», управляющей «Пулково», неоднократно говорило о планах реконструировать второй терминал аэропорта под обслуживание лоукостеров. Компания ожидает, что решение будет принято в течение полугода на основании экономических расчетов.

Однако уже этой весной и летом «Пулково-2» примет гостей Петербургского международного экономического форума и болельщиков Чемпионата мира по футболу. Уже завершены работы по реконструкции павильона, сейчас оборудуют пункт пропуска.

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Как заметил директор по связям с общественностью «ВВСС» Денис Павшинский, использование «Пулково-2» и третьего перрона аэропорта всегда были предметом дискуссии, и, хотя флуктуации на рынке в 2015 и 2016 годах не внушали оптимизма по росту, в 2017 году консультации на эту тему активизировались.

Он объяснил, что территория «Пулково-2» локально оторвана от остальных, и эффективное использование перрона для авиакомпаний, завязанных на трансфер, создает массу проблем, в первую очередь, в связи с оборотом воздушных судов.

«Ранее воздушным судам регулярно приходилось пересекать вторую взлетно-посадочную полосу. Когда она находится в работе, пересечение сопровождается иногда часовым ожиданием. Это создавало массу проблем для базовых перевозчиков», — сказал Павшинский.

В случае, если «Пулково-2» все же станет хабом для лоукостеров, то он, скорее всего, будет обслуживать рейсы point-to-point, с упрощенным сервисом по примеру аэропорта Лаппеенранты, например, с самостоятельным подходом пассажиров к трапу. При этом очень важно организовать эффективный разворот самолетов: если авиакомпания проводит на земле не 50 минут, а 20, это гораздо более существенно сказывается на ее экономике, чем сниженный аэропортовый сбор.

«Принципиально на территории «Пулково-2» это все сделать возможно. С городом мы эти вопросы оговорили. Теперь нужно составить некий маркетинговый план, определить круг потребителей», — пояснил Павшинский.

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Он также напомнил о важности межправительственных соглашений, которые остаются ключевым фактором развития туризма и международного транспортного сообщения, так как определяют пары городов, которые могут быть соединены воздушным транспортом. Для Петербурга это остается ключевым ограничением, так как большинство зарубежных бюджетных перевозчиков летают из городов, которые ни в каких межправительственных соглашениях с Россией не прописаны.

«Пулково» полагает, что Петербургу как крупнейшему городу стоило бы получить статус «открытого неба» по примеру Владивостока, и это радикально увеличило бы потенциал и привлекательность северной столицы, тут же бы сказалось на доходах бюджета, причем как федерального, так и городского. В любом случае, до окончания Чемпионата мира-2018 никаких серьезных технических изменений ждать не приходится, однако принципиальное решение о будущем «Пулково-2» может быть принято уже к лету.

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