Минск, 8 февраля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Латвия отнеслась к вопросу строительства Белорусской АЭС взвешенно и прагматично, за что Минск поблагодарил Ригу. Об этом заявил журналистам премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков после встречи со своим латвийским коллегой Марисом Кучинскисом.

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Последний указал на необходимость соблюдения международных стандартов безопасности при строительстве любых АЭС. Отдельно Кучинскис обратил внимание на то, что одним из наиболее важных соглашений является документ о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты.

Говоря о сотрудничестве в атомной сфере, не забыл латвийский премьер-министр упомянуть и перевозку нефтепродуктов. По его словам, Латвия заинтересована в увеличении объемов перевозки нефтепродуктов из Белоруссии через латвийские порты. Также Рига заинтересована и в привлечении в страну грузов из китайско-белорусского индустриального парта «Великий камень». Повысить конкурентоспособность латвийско-белорусского транзитного коридора Кучинскис предложил за счёт электрификации железной дороги.

Напомним, что 7 февраля совет министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Латвией по поводу оперативного оповещения о ядерных авариях, обмене данными и взаимодействии в области ядерной энергетики и радиационной защиты. Проект документа одобрен в соответствии со одной из статей закона Белоруссии о международных договорах с участием государства. В соглашении прописано, что одобрение проекта документа — основа для переговоров в будущем. Во время этих переговоров в текст соглашения Латвия и Белоруссия могут вносить правки, с которыми будут согласны обе стороны.

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Отметим, что подписание этого соглашения и договоренности о будущих переговорах примечательны не только сами по себе, но и потому, что произошли на фоне постоянных скандалов вокруг БелАЭС, инициатором которых является Литва. С самого начала, ещё не имея никаких результатов стресс-тестов, исследований, Вильнюс заявлял, что строящаяся Белорусская атомная электростанция является угрозой национальной безопасности Литвы. Причём не успокоило Вильнюс и МАГАТЭ, которое не раз отмечало, что АЭС строится в соответствии со строгими «постфукусимными» международными требованиями по безопасности. Литовский сейм даже принял закон, ограничивающий импорт электроэнергии из Белоруссии. В декабре 2017 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что проект строительства Белорусской АЭС основан на политических расчетах. Минск, в свою очередь, считает позицию Литвы безосновательной, политизированной, а скандалы — искусственно создающимися.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БелАЭС планировали строить еще в 90-х годах. Однако только в 2006 году выбрали площадку для строительства — Островецкий район Гродненской области. В 2013 году здесь начали первые работы по заливке бетона. Проект АЭС включает в себя два энергетических блока общей мощностью 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Ввод в строй первого и второго энергоблоков планируется в 2019 и 2020 годах. Эта станция — самый масштабный за последние годы энергетический проект между Россией и Белоруссией, поскольку строительством АЭС занимается «Атомстройэкспорт», дочернее предприятие Росатома. С 2018 года начинается сотрудничество Белоруссии в атомной области с Европейской комиссией. АЭС успешно прошла все стресс-тесты Еврокомиссии. Но и это не убедило литовскую сторону: она предъявила претензии к результатам испытаний.