Киев, 8 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Украинские силовики заблокировали офис газеты «Вести» в центре Киева. Об этом сообщила главный редактор украинской газеты «Вести» Оксана Омельченко на своей странице в соцсети Facebook.

Сотрудники СБУ

«Около 06:00 (07:00 мск) окружили «Гулливер», заходят на наш этаж такие «милые» люди, — пишет Омельченко. — Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали все крушить».

Она также добавила, что сотрудники правоохранительных органов не пускают на работу журналистов, которым уже пора выходить в эфир.

«Конечно, они (журналисты) же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», — пишет главред газеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск главного редактора украинского издания «Страна.ua» Игоря Гужву. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере $10 тыс.

Сам главный редактор отрицает обвинения, заявляя, что ему предлагали взятку за снятие материала о депутате Дмитрии Линько.

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