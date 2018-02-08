Калуга, 8 февраля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В Калужской области будет создан региональной атлас новых профессий. По информации пресс-службы областного правительства, сборник разрабатывает региональное минобрнауки совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив».

Скриншот страницы klentv.ru Атлас станет альманахом перспективных отраслей и профессий на ближайшие 20 лет

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Атлас должен стать альманахом перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15−20 лет и помочь молодежи сделать правильный выбор будущей специальности.

Сборник будет учитывать десять ключевых направлений развития экономики Калужского региона в будущем. В частности, это авто‑ и агропищевая индустрии, биотехнологии, фармацевтика и медицинская сфера, авиационно-космические технологии, а также атомная отрасль и информационные технологии.

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В рамках проекта планируется разработать методические пособия по профориентации для педагогов и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие семь лет в Калужской области потребуется не менее 63,3 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов. Из них 52% — это квалифицированные рабочие и 12% — специалисты со средним профессиональным образованием.

Основную нехватку кадров ощутят на обрабатывающих производствах региона, а также в сферах торговли и ремонта, сельского хозяйства, производства электроэнергии и строительства. Сохранится высокий спрос на слесарей, станочников, электромонтеров, электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, трактористов-машинистов, операторов машинного доения и механизаторов.