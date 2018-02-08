Челябинск, 8 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. На Южном Урале пожары в Коркинском угольном разрезе не на шутку встревожили Москву. Сегодня, 8 февраля, в Челябинске и окрестностях работают члены Совета по правам человека при президенте России Иван Засурский и Сергей Цыпленков, сообщают местные СМИ.

Wallspaper.ru Пожар

Как пишет издание «Доступ», они побывают на Коркинском разрезе. Также в их планах — участие в круглом столе, посвящённом экологическим проблемам Челябинской области.

А тем временем жители Челябинска и окрестностей снова жалуются на смог и зловонный туман. Только в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу за сутки поступило 185 жалоб. Для сравнения: с начала года таких жалоб было 918. Люди буквально задыхаются от загрязнённого воздуха и требуют от чиновников решительных мер.

Фотографии и видео с улиц города и окрестностей челябинцы щедро выкладывают в социальных сетях. На них видно, что город находится во мгле.

Смог над столицей Южного Урала находится уже несколько дней. Вот и на 8 февраля синоптики пообещали «слабый ветер неблагоприятного направления». Как заявляют в ЕДДС, при таких погодных условиях «возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха — на уровне дыхания людей».

В службе советуют гражданам сократить время нахождения на улице. Есть от ЕДДС и ещё множество рекомендаций, но гражданам от них дышать не легче.

Чиновники уже назвали источник сильного задымления и гари — пожары на Коркниском угольном разрезе, самом большом карьере Евразии. Об этом в понедельник, 5 февраля, заявил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев. Он отметил, что горение идёт в трёх труднодоступных местах, поэтому потушить возгорания сразу не удалось. При этом чиновник добавил, что ситуация находится под контролем.

А пока гражданам ничего не остаётся, кроме как жаловаться в различные инстанции. Отметим, пожары на этом угольном разрезе случаются регулярно. На состоянии воздуха в Челябинске и пригородах это сказывается весьма и весьма неблагоприятно.

Возможно, ситуация изменится. Самую большую яму Евразии планируют рекультивировать. Среди проектов — обустройство на её месте огромного живописного озера. Всё это — вопрос технологий, денег и времени. Доживут ли ныне живущие до того счастливого дня, когда пожары на разрезе перестанут отравлять Челябинск и окрестности?