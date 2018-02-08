Ярославль, 8 февраля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Концепция бренда Ярославской области будет дорабатываться, а полученный результат нужно считать промежуточным. Об этом директор департамента туризма области Юлия Рыбакова рассказала на пресс-конференции 8 февраля.

Yarregion.ru Вариант визуализации бренда Ярославской области

Участникам пресс-конференции пришлось много отвечать на критику, развернувшуюся в социальных сетях и СМИ. Многие ярославцы не поняли, почему они теперь живут в «среднерусской Гардарике».

«Гардарика как страна городов очень хорошо воспринимается на европейских рынках, это понятно европейскому туристу», — сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

«Первая стадия любого новшества — это отрицание, потом идет привыкание, а потом все говорят: «как мы без этого жили», — сказала исполнительный директор Ярославского Конвеншн бюро Ирина Скороходова.

«Комментарии, которые я прочитал в социальных сетях, не несут рационального зерна», — резюмировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, советник председателя правительства Ярославской области Вадим Прасов.

На вопрос о том, привлекались ли к разработке бренда местные историки и краеведы, Юлия Рыбакова ответила положительно, однако затруднилась сразу озвучить их имена. Прозвучал вопрос и о том, были ли проведены социологические опросы среди целевых аудиторий и предлагались ли варианты слоганов.

«Мы не проводили социологические исследования, работа была построена на экспертных мнениях. Поскольку аудитории очень разнообразные, социология была бы дико дорогая», — сказала Юлия Рыбакова.

Директор департамента ответила и на мнение о «дороговизне» работ (1,38 млн), сказав, что бренд Петербурга стоил 10 млн, а Новосибирская область потратила на это 50 млн рублей.

Доктор филологических наук Валентин Степанов, участвовавший в стратегических сессиях, считает концепцию бренда удачной. По его мнению, разработчикам удалось найти уникальную специфику региона и воплотить ее в словах и образах. Слово «Гардарика», по мнению Степанова, имеет индоевропейский корень, понятен разным европейским народам. При этом он также подчеркнул, что бренд должен жить и развиваться.

Обращает на себя внимание, что на презентации не было собственно разработчиков, представителей компании «ИнтелМедиа» из Санкт-Петербурга. Директор департамента туризма рассказала, что власти уже готовятся к регистрации бренда, а также к выпуску сувенирной продукции. В качестве эксклюзивного сувенира будет предложено карманное зеркало в виде солнца-логотипа из брендбука для пускания солнечных зайчиков. Правда, образец такого зеркальца журналистам не показали. А жаль — в день презентации в Ярославле было на редкость солнечно.