Москва, 8 февраля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Москве продолжают ликвидировать последствия «снегопада века». Только 5 февраля улицы города чистили от снега в течение дня более 70 тысяч человек и примерно 15,5 тысячи единиц техники. С вечера к этой работе дополнительно привлекли около 750 единиц техники и приблизительно три тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города 8 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника выстроилась в ряд

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По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, чтобы вывезти весь выпавший в Москве снег потребуется железнодорожный состав, который мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю. А это почти 40 тыс. км.

Как уточнил Бирюков, за прошедшие выходные в столице выпало 47 см снега, при том что среднемесячная февральская норма составляет 36 см. Всего коммунальщикам предстоит вывезти 85 млн кубометров снега.

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Снегопад парализовал Москву: москвичи вышли с лопатами на улицы

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 5 февраля с московских улиц было вывезено 1,24 млн кубометров снега. В Москве действуют 56 стационарных и 146 мобильных пунктов по утилизации снега. Снежную массу привозят на снегосплавные пункты, где измельчают и плавят. Мэрия обещает расчистить Москву от снега к концу недели.

Напомним, мощнейший за 100 лет снегопад обрушился на Москву 3 февраля. За сутки 3 и 4 февраля выпало около 42,5 миллиметра осадков — более 118% от февральской нормы.

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По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 февраля, в столице осадков не ожидается.