В Ярославле 79% молодежи относят себя к патриотам
Ярославль, 8 февраля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле специалисты Института развития стратегических инициатив провели исследование патриотического настроения молодежи города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно опросу, проведенному в январе 2018 года, большая часть ярославской молодежи (79%) идентифицирует себя как «патриоты». Молодые люди заявляют, что патриот — это тот, кто любит свою страну, знает ее историю и культуру. «В большинстве своём молодежь по отношению к России испытывает чувство уважения, а также надежды, что может быть связано с неудовлетворенностью ситуацией в стране в настоящее время, однако присутствует вера в лучшее будущее», — отмечают авторы исследования.
Измерение уровня патриотизма среди ярославской молодёжи проходит ежегодно. Последнее исследование показало, что уровень патриотизма молодых ярославцев на 5% выше аналогичного показателя 2017 г. (74%).