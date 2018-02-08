Ярославль, 8 февраля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле специалисты Института развития стратегических инициатив провели исследование патриотического настроения молодежи города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт ИРСИ По мнению социологов, среди молодых ярославцев все больше патриотов

Согласно опросу, проведенному в январе 2018 года, большая часть ярославской молодежи (79%) идентифицирует себя как «патриоты». Молодые люди заявляют, что патриот — это тот, кто любит свою страну, знает ее историю и культуру. «В большинстве своём молодежь по отношению к России испытывает чувство уважения, а также надежды, что может быть связано с неудовлетворенностью ситуацией в стране в настоящее время, однако присутствует вера в лучшее будущее», — отмечают авторы исследования.

Измерение уровня патриотизма среди ярославской молодёжи проходит ежегодно. Последнее исследование показало, что уровень патриотизма молодых ярославцев на 5% выше аналогичного показателя 2017 г. (74%).