Берлин, 8 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Одно за другим молдавские села объявляют о своем символическом присоединении к Румынии, пишет Deutsche Welle. Только за последнюю неделю 12 населенных пунктов подписали декларации в рамках акции, посвященной 100-летию вхождения Бессарабии в состав румынского государства. Акция инициирована Гражданской платформой Actiunea-2012, объединяющей молодежные общественные движения по обе стороны Прута. Согласно задумке организаторов, к юбилею, который будет отмечаться 27 марта, декларации о присоединении к Румынии должны будут подписать порядка 100 молдавских сел.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

Глава администрации одного из сел, уже подписавших декларацию, Павел Кодряну заявил, что реальное объединение — лишь вопрос времени.

«Мы — один народ, — убежден местный чиновник. — Мой отец жил и при румынах, и при Советах, и он говорил, что при румынах было всё-таки лучше. Тем более, сегодня Румыния — страна Евросоюза, и посмотрите, как она поднялась за последние 20— 25 лет!», — подчеркивает Кодряну.

(Напомним, что Молдавия входила в состав Румынии с 1918 года по 1940. За это время, согласно официальной румынской статистике, в Молдавии выросла безработица до 33%, а также был упадок промышленного производства — прим. ИА REGNUM)

По словам Павла, декларация, подписанная местным советом и жителями, — всё же шаг чисто символический, который ни к чему не обязывает. «Но это крик души. Это жест доброй воли. Мы высказали свое желание», — поясняет он.

Тем не менее мнения среди местного населения по поводу объединения очень разнятся. Так, местный предприниматель, ведущий свой бизнес во Франции, на вопрос DW, хочет ли он объединения, ответил неоднозначно: «Да мне всё равно — хоть с Россией, хоть с Румынией, хоть вообще ни с кем. Я там, где платят деньги».

А вот другая местная жительница на этот же вопрос ответила, что категорически против объединения. «Румыны сами нищие», — подчеркнула она.

По данным «Барометра общественного мнения», соцопроса, проведенного Институтом публичной политики в ноябре-декабре 2017 года, в пользу объединения с Румынией высказались почти 22% молдавского населения, против — порядка 56%. При этом, по неофициальным данным, свыше 800 000 граждан Молдавии также имеют и румынские паспорта.

Акция, организованная сторонниками объединения с Румынией, вызвала жаркие дебаты как в молдавском обществе, так и в политической среде. Президент Молдавии Игорь Додон квалифицировал акцию как «действия, направленные на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности» государства и уже распорядился созвать по этому поводу Высший совет безопасности.

Левая оппозиционная Партия социалистов зарегистрировала в парламенте проект декларации, в которой призывает службу информации и безопасности, а также генпрокуратуру страны «в кратчайшие сроки отреагировать на это беззаконие и начать процедуру привлечения к ответу всех виновных в совершении и пособничестве данных антигосударственных действий». Заседание парламента, на котором этот вопрос будет предложен к рассмотрению, состоится уже завтра, 8 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти около двух десятков сел Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».