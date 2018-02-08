Москва, 8 февраля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Несмотря на сложные отношения России и США, обе стороны планируют и готовят новые контакты по линии спецслужб. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Росии Олег Сыромолотов.

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Говоря о комплексном диалоге Москвы и Вашингтона по вопросам антитеррора, дипломат отметил, что прежний формат вряд ли возможен из-за «последних известных инициатив» американской стороны. Он добавил, что «слишком много сожжено мостов», однако двусторонние встречи официальных лиц, курирующих вопросы безопасности, всё равно происходят.

«Планируются и готовятся новые контакты», — сказал Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

Замглавы МИД отказался говорить о таких контактах более подробно, пояснив, что американские партнеры предпочитают не предавать их широкой огласке. Что касается Москвы, то она готова к переговорам с Вашингтоном по самым актуальным вопросам контртерроризма, однако навязывать себя не собирается.

Конкретные примеры взаимодействия с Россией в рамках борьбы с терроризмом администрация США старается замалчивать. Исключением становятся лишь ситуации, когда двусторонние контакты по контртеррористической проблематике выходили на высший уровень, добавил Сыромолотов.

Так произошло в декабре 2017 года, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Белый дом по итогам беседы выпустил непривычно положительный по тональности пресс-релиз, отметил он.

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