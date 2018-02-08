Калуга, 8 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В 2017 году в Калужской области в сфере миграции сотрудниками правоохранительных органов было пресечено 7849 административных правонарушений. Как сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону, больше половины из них (4775) — это нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Более 1,2 тыс. раз миграционные законы нарушали должностные лица организаций, принимающих в иностранных граждан в РФ. Незаконную трудовую деятельность на территории РФ осуществляли боле 1,1 тыс. мигрантов, ещё в более чем 700 случаях мигрантов незаконно привлекали к работе на территории России.

Всего за год на территории Калужской области было проведено 799 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В результате на нарушителей наложено штрафов на общую сумму свыше 34,7 тыс. рублей, взыскано почти 18,5 тыс. рублей.

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За пределы Российской федерации выдворено 330 человек.

По итогам работы по противодействию незаконной миграции в 2017 году сотрудниками УМВД России по Калужской области возбуждено 2495 уголовных дел в сфере миграции, в том числе 21 за незаконное пересечение госграницы, девять — за организацию незаконной миграции, 440 — за фиктивную регистрацию иностранцев по месту жительства. Фигурантами остальных уголовных дел стали граждане, фиктивно поставившие иностранцев на учёт по месту пребывания.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первые семь месяцев 2017 года в Калужской области на миграционный учёт было поставлено 28 тыс. 528 иностранных граждан и лиц без гражданства. Основной приток иностранцев в регион идёт из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Молдавии и Армении, а также с Украины.