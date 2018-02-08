Акапулько, Мексика, 8 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Мексике убили ещё одного YouTube-блогера, это уже второй такой случай за последние два месяца. На это раз жертвой стала Памела Монтенегро, более известная как Нана Пелукас, которая выкладывала на своём канале записи с критикой в адрес коррумпированных чиновников и наркобаронов. Об этом вечером 7 февраля сообщает издание The Daily Mail.

Скриншот страницы YouTube-канал El Sillon TV YouTube-блогер Памела Монтенегро

Скриншот страницы YouTube-канал El Sillon TV YouTube-блогер Памела Монтенегро

36-летнюю женщину убили в Акапулько в её собственном ресторане. Полицейские пока не назвали причину убийства, однако местные СМИ предположили, что это связано с контентом, который она размещала в сети.

Скриншот страницы YouTube-канал El Sillon TV YouTube-блогер Памела Монтенегро

На своём YouTube-канале Монтенегро выкладывала интервью с чиновниками и высказала собственное мнение по поводу политической ситуации в стране. Кроме того, женщина была администратором местного форума, на котором публикуют анонимные обвинения в адрес предполагаемых членов преступных банд, борющихся за контроль над городом. Местные СМИ также предполагают, что блогер стала жертвой наркокартеля из-за того, что в нескольких своих роликах она раскрыла секретную информацию о группировке.

Напомним, в конце декабря в Мексике убили 17-летнего YouTube-блогера Хуана Луиса Лагунаса Росалеса, известного под псевдонимом El Pirata de Culiacan. В своём видео он оскорбил влиятельного наркобарона по кличке Эль-Менчо, который считается самым опасным лидером картели «Новое поколение» в Халиско.

Спустя несколько дней после публикации ролика тело блогера обнаружили в баре, где молодой человек отдыхал с друзьями. Полиции не удалось опознать ни личность, ни мотив убийц, однако правоохранители связывают убийство с оскорблениями в адрес наркокартеля.