Ярославль, 8 февраля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле проходит акция «Снежный десант» по уборке снега во дворах частных домов одиноких пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Фото мэрии Ярославля Михаил Кочешков

Многим одиноким ярославским пенсионерам оказалось не под силу убрать последствия стихии. Некоторые даже из дома выходят с трудом, прорубая проход в сугробах.

Поэтому управление по молодежной политике мэрии Ярославля объявило набор волонтеров, которые помогут пожилым людям убрать снег.

«По данным органов соцзащиты, у нас в городе 536 одиноких пенсионера, которые проживают в частных домах. Волонтеры будут работать там, где укажут органы социальной защиты. Они лучше знают, кому из пенсионеров нужна помощь в первую очередь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по молодежной политике мэрии города Захар Кармалита.

Студент матфака ЯрГУ Михаил Кочешков помог расчистить двор дома одинокого пенсионера на улице 3-я Иваньковская в Дзержинском районе Ярославля. Метровый слой снега почти парализовал жизнь пожилого мужчины. Дедушка после снегопада еле-еле сделал тропинку на выход со двора.

«Поработал несколько часов лопатой и сделал широкие проходы к сараю, туалету и к выходу. Это было не очень тяжело. Я собираюсь и дальше принимать участие в акции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Кочешков.

На сегодняшний день в акции пожелало участвовать 39 добровольцев и члены различных молодежных организаций города. Местные власти ожидают, что в регион в ближайшее время придет еще один снегопад и помощь добровольцев будет нужна еще больше.